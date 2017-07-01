CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "Maltepe'de güzergahı netleştirdik. Nereden, nasıl gidilecek, nasıl karşılanacak netleşmeye başladı. Kaynarca'dan sahile iniyoruz ve güvenlik güçleriyle mutabık kaldığımız güzergah burası. Yaklaşık 9 kilometrelik bir alan olan Kaynarca, Kartal, Dragos sahil ve Maltepe arasında olan bu güzergahı bütün detaylarıyla inceledik. 9 Temmuz akşamı saat 18.00'de Maltepe sahilde olacağız." dedi.



Maltepe Belediyesi Küçükyalı Kültür Merkezi'nde İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, PM üyeleri, il yönetimi ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelen Canpolat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün son durağı İstanbul'da yapacağı miting öncesi yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Canpolat, Maltepe sahilde 9 Temmuz'da düzenlenecek miting öncesinde bütün hazırlıkların genel merkez ile koordineli olarak yürütüldüğünü belirtti.



Program saatinin daha önce 17.00 olarak belirtildiği fakat havanın sıcak olması nedeniyle saatin 18.00'e alındığını ifade eden Canpolat, şöyle konuştu:



"Maltepe'de güzergahı netleştirdik. Nereden, nasıl gidilecek, nasıl karşılanacak netleşmeye başladı. Kaynarca'dan sahile iniyoruz ve güvenlik güçleriyle mutabık kaldığımız güzergah burası. Yaklaşık 9 kilometrelik bir alan olan Kaynarca, Kartal, Dragos sahil ve Maltepe arasında olan bu güzergahı bütün detaylarıyla inceledik. 9 Temmuz akşamı saat 18.00'de Maltepe sahilde olacağız. Programa son şeklini yarın Genel Başkanımız ile yapacağımız toplantıda vereceğiz. İstanbul il örgütü ve ilçe başkanları olarak yaptığımız çalışmalar sonrası mahallelerden direkt miting alanına halkın katılımını sağlayacağız. 958 mahalle temsilcimizi, İstanbul il örgütü olarak görevlendirdik. Katılımcılar mahallelerden direk Maltepe'ye gelecek. Şu ana kadar destek vereceğini belirten çok sayıda sivil toplum örgütü oldu ve bir çoğunun katılacağını teyit ettik. Bir kısmı zaten Genel Başkanımızla birlikte yürüyüşlerini sürdürüyor. Bazı spor kulüplerinin taraftarları da o gün Maltepe'de bizlerin yanında olacak."



Canpolat, 25 noktadan miting alanına giriş yapılacağını ve özellikle Avrupa yakasından gelenler için gemi ve tekneler hazırlandığını aktardı.



Trafik sorununu çözmek için Maltepe'ye gelmek isteyenleri deniz yoluyla alana taşıyacaklarını vurgulayan Canpolat, "Miting alanında ayrıca birçok yabancı basın mensubu olacak. Katılım için hem bizlere hem genel merkeze başvuran yabancı basın mensupları var. Şu ana kadar 200'e yakın yabancı basın mensubu katılacağını bildirdi. 600 sanat adamı orada olacağını bildirdi. Engelliler için de ayrı bir yer ayrıldı." diye konuştu.



Canpolat, miting alanında sadece "Adalet" yazılı pankartların olacağını ve farklı hiçbir pankartın olmayacağını ayrıca bütün siyasi partilerin mensuplarını da yanlarında görmek istediklerini sözlerine ekledi.