CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı.



Kılıçdaroğlu, Güvenpark'tan başlattığı ve İstanbul'a kadar devam edeceğini açıkladığı yürüyüşün 17'nci gününe, konakladığı Akyazı ilçesi Ormanköy mevkisinden başladı.



Erenler istikametinde ilerleyen korteje, bazı vatandaşlar "Rabia" işareti yaparak tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise Atatürk posterleriyle alkış tutarak ve "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na destek oldu. Yürüyüş esnasında bin 11 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.



Kortej düzeni ve güvenliği için önlemler artırılırken, parti otobüsünden sık sık provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. CHP milletvekilleri, olası provokasyonları önlemek için kortejin içindeki görev yerlerinde yürüdü.



Bugünkü yürüyüşünde 2 kez mola veren Kılıçdaroğlu, yaklaşık 16 kilometre yol kat ederek Sakarya'nın Erenler ilçesi Dörtyol mevkisinde yer alan konaklama alanına ulaştı.



Yürüyüş esnasında aşırı sıcaklardan dolayı fenalık geçiren vatandaşlara, korteji takip eden sağlık ekipleri müdahale etti.



Kılıçdaroğlu'na yürüyüşünde, yazar İhsan Eliaçık, yaklaşık 50 görme engelli ve Sakarya barosundan bazı avukatlar eşlik etti. Yürüyüşün, yarın saat 07.00'den itibaren devam etmesi bekleniyor.