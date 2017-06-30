CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı.
Kılıçdaroğlu, Güvenpark'tan başlattığı ve İstanbul'a kadar devam edeceğini açıkladığı yürüyüşün 16'inci gününe, konakladığı Hendek'in ilçe merkezinden başladı.
Akyazı istikametinde ilerleyen korteje, bazı vatandaşlar "Rabia" işareti yaparak tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise Atatürk posterleriyle alkış tutarak ve "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na destek oldu.
Kortej düzeni ve güvenliği için önlemler artırılırken, parti otobüsünden sık sık provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. CHP milletvekilleri, olası provokasyonları önlemek için kortejin içindeki görev yerlerinde yürüdü.
Bugünkü yürüyüşünde 2 kez mola veren Kılıçdaroğlu, yaklaşık 17 kilometre yol katederek Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ormanköy kavşağı mevkisinde yer alan konaklama alanına ulaştı.
Yürüyüş esnasında aşırı sıcaklardan dolayı fenalık geçiren vatandaşlara, korteji takip eden sağlık ekipleri müdahale etti. Yürüyüş sırasında kalp spazmı geçiren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul'a sevk edildi.
Kılıçdaroğlu'na yürüyüşünde, sanatçı Selda Bağcan, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Başkanı Lami Özgen, yazar Ahmet Ümit, Sakarya, Adana, Mersin, Manisa, Bursa, Artvin ve Tekirdağ barolarından avukatlar eşlik etti.
Kortej yürüyüşünün yarın saat 08.00'den itibaren devam etmesi bekleniyor.