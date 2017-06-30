CHP'nin, Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüş sırasında yaptığı ve sosyal medyada yer alan konuşmasında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan kadın, adliyeye sevk edildi.



İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan konuşmayı yapan kişinin Ş.G. (49) olduğunu belirledi.



Ş.G, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.



Şüphelinin, ifadesinde kimseyi sokağa çağırmadığını öne sürerek, "Çağırmak gibi bir niyetim de olmamıştır." dediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.G, adliyeye sevk edildi.