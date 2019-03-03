AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "CHP'nin belediyecilik anlayışı zaten çöp, çukur, çamur. Sene 2019 olmuş, İstanbul Nişantaşı'nda, Mecidiyeköy'de, Şişli'de hala CHP belediyesinin olduğu yerde ne var? Çöp, çukur ve çamur var." dedi.

Ünal, Cumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki seçim ofislerinin açılışında yaptığı konuşmada, ülkede CHP'yi hep darbe ve muhtıraların yanında gördüklerini söyledi.

CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştiren Ünal, şunları kaydetti:

"CHP'nin belediyecilik anlayışı zaten çöp, çukur, çamur. Sene 2019 olmuş, İstanbul Nişantaşı'nda, Mecidiyeköy'de Şişli'de hala CHP belediyesinin olduğu yerde ne var? Çöp, çukur ve çamur var. 19 aydan beri maaşları ödenmeyen personel var. O yüzden CHP bizi şaşırtmıyor. Geçen bir CHP milletvekili çıktı '28 Şubat'ı savunuyoruz.' dedi. Televizyonlarda bana soruldu, 'Bu konu da ne diyorsunuz?' diye, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe, tiyatro' diyenlerin 28 Şubat'ı savunmasına şaşırmamak gerektiğini söyledim."

"Yetmedi bir de HDP ile ittifak oluşturdu"

Terörle mücadeledeki başarıya işaret eden Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz bu CHP'nin hiçbir zaman PKK'ya FETÖ'ye dönük bir eleştiri ve hakaret getirdiğini duydunuz mu? Ama ülkenin, milletin adamları Cumhur İttifakı'nın iki lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli olunca bunlar neden sürekli kükrüyorlardı. Biz terörle mücadele ederken, PKK'nin vesayeti altındaki HDP'nin terör örgütüne ödenek, kaynak, para aktardığı belediyeleri PKK'nın elinden alırken, CHP 'Bu demokratik değil' dedi. Aynı CHP çıkıp da HDP'ye 'Siz neden kandilden emir alıyorsunuz, siz neden PKK'dan emir alıyorsunuz?' dedi mi? Demedi. Yetmedi bir de HDP ile ittifak oluşturdu."

Mesele ülkenin bağımsızlığı, özgürlüğü ve memleket meselesi olduğunda CHP'nin kendileriyle tek bilek, tek yürek olmadığını ifade eden Ünal, "Mesele memleket, bayrak ve bağımsızlık olduğunda Türkiye ile tek yumruk oluyorlar mı? Ama FETÖ'nün ağzıyla konuşmaya, HDP ile ittifak yapmaya gelince bundan geri durmuyorlar. Bu topraklarda bunun adı zillet değil midir? O yüzden Millet İttifakı ismini hak etmiyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA