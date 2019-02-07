CHP'nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin Bayraklı belediye başkan adayının Serdar Sandal olduğunu açıkladı.

CHP'nin İzmir'de, adayın belirlenemediği tek ilçe olan Bayraklı ile ilgili gelişme yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bayraklı'da adayın Serdar Sandal olduğunu belirtti. Torun, Bayraklı ile birlikte 15 kentin daha adayını açıkladı. - İZMİR

Kaynak: İHA