CHP'nin başkan adayı Ercengiz: "İlkeli ve dürüst bir seçim çalışması yapacağım" BURDUR - Burdur Belediye Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Ali Orkun Ercengiz, "İlkeli ve dürüst bir seçim çalışması yapacağım" dedi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu kararının açıklanmasıyla birlikte adaylığı kesinleşen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ilkeli, dürüst, kimseye sataşmadan bir seçim çalışması yapacağını söyledi. Parti meclisinden adaylık listelerinde yer aldığını öğrendiğini belirten Ercengiz, "2014'ten bu yana Burdur'un çağdaş yaşanabilir bir kent olması için çalışıyorduk. Bu günden sonra da ilkeli dürüst şeffaf açık bir şekilde Burdur halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Adaylığımızı onaylayan genel başkanımıza parti meclisimize, merkez yürütme kurulumuza, daha önce bizlerle seçim çalışmalarına katılan il, ilçe ve kadın kollarımıza gönüllülerimize şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.