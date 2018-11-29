CHP'nin Balıkesir Adayı, İYİ Parti'de 'Can Sıkıntısı' Yarattı

Muharrem Sarıkaya, "İYİ Parti: Ankara, Antalya'yı isterim; CHP: Denizli, Manisa, Trabzon'u verelim" başlığıyla yayımlanan yazısında "CHP ile İYİ Parti arasında devam eden müzakereler, Cumhur İttifakı'nın yereldeki ittifak görüşmesi öncesi başlamış ve yol alınmıştı" hatırlatmasında bulundu.

'İYİ PARTİ'NİN TEKLİFLERİNE, CHP'NİN GÖNÜLSÜZLÜĞÜ'

Sözlerine "Ancak Cumhur İttifakı yerelde işbirliğine ara verip, müzakerelere tekrar başlayıp son aşamasına gelmiş olmasına karşılık, aynı durumun CHP-İYİ Parti arasındaki müzakerede sağlandığını söylemek zor. Buna neden de İYİ Parti'nin beklentileri ile CHP'nin bu taleplerin bazılarına karşı gönülsüzlüğü" diye devam eden Sarıkaya, şunları kaydetti:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener

'İYİ PARTİ, ANKARA ISRARINA DEVAM EDİYOR'

"İki parti arasında kriz olduğu söylenemez ancak, görünen pürüzün nedeni tek büyükşehirde, Ankara'ya dayanıyor… İYİ Parti, "Madem İstanbul, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük illeri terk ediyoruz, o zaman iki büyükşehir de bize kalsın; Ankara ve Antalya'da ısrarımız var" diyor. Son görüşmeden bu yana CHP'den Bülent Tezcan ile İYİ Parti'den Koray Aydın tekrar bir araya gelmemiş olsa da başka kanallardan devam eden görüş alışverişi müzakere masasına oturmayı tıkıyor. İYİ Parti, Antalya'yı aşılmaz görmemekle birlikte Ankara konusundaki ısrarını devam ettiriyor."

"BU CAN SIKINTISI YARATTI"

Sarıkaya, "Hatta biraz da sitem ediyor; Balıkesir'de CHP'nin aday çıkarmış olmasını da gerekçesi yapıyor. İlk görüşmede Balıkesir'in kapsam içinde olduğunu, ancak kendilerine haber vermeden CHP'nin Büyükşehir adayını açıkladığını belirten İYİ Parti'nin etkin ismi, 'Bu can sıkıntısı yarattı' dedi. Bu noktada da durmadı, "CHP kadrosu ve Kılıçdaroğlu'nun iyi niyetli bir yaklaşım içinde olduğunu biliyoruz, zaten onu görmesek çoktan bu süreç noktalanırdı" yaklaşımının partiye hakim olduğunu belirtip ekledi: "CHP'den yükselen ve bizi istiskal eden (soğuk davranışla dışlayan) açıklamalar var; rahatsızlık yaratıyor. Ama CHP yönetiminin bu bakışta olduğunu sanmıyorum." İYİ Parti'nin iddiası, "MHP aday çıkarmadığı için AK Parti'ye oy vermekten kaçan milliyetçi muhafazakar seçmenin CHP amblemine de oy vermeyeceği" yönünde… Bundan dolayı Mansur Yavaş üzerinde mutabakat sağlanıp, İYİ Parti'den aday gösterilmesinin daha yararlı olacağını ileri sürüyor. " diye yazdı.