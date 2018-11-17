CHP'nin Balıkesir Adayı Akın'a Yoğun İlgi

CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, seçim startını verdi. Akın'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Balıkesir'in Değirmenboğazı mevkiinde uzun bir araç konvoyuyla karşılanan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın davul zurna eşliğinde yürüyüş yaptıktan sonra vatandaşlara seslendi. Akın, "Ben hemşerilerimin her zaman emrindeyim. 4 senedir milletvekillerinde buna herkes şahittir; bir Allah'ın kulunu ayırmadım. 1 milyon 200 bin nüfusuyla bütün Balıkesir'in hizmetçisiyim, hizmet etmek için hizmete talibim. Şimdi burada, sizlerin huzurunda; herkese bir söz vereceğim. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak bir söz vereceğim. Çok çalışacağım, çok çalışacağım, çok daha gazla çalışacağım. Balıkesir'i Türkiye'nin kıskanılan 1 numaralı, ama plakası dolayısıyla 10 numara olması için gecemi gündüzüme katacağım. Benim memleketime borcum var, Balıkesir'ime borcum var. Benim bu millete, bu memlekete vefa, hizmet borcum var. İşte bu borcu ödemek için sizden yetki istiyorum. Siyasete 'Balıkesir Benim Ailem' diyerek başladım. Yüreğimde hissediyorum. Çünkü eğer sizlerin içinde onlarca, yüzlerce, binlerce vatandaşımız, kardeşimiz küçük yaşta annesini, babasını kaybeden kardeşlerim, ağabeylerim var. Onlar beni anlar. İşte ben onun için yürekten Balıkesir Benim Ailem diyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

"Hizmet için aday oldum"

Ali Hikmet Paşa Meydandaki mitingde Akın şunları söyledi:

"Kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklıyorum, 1 milyon 200 bin vatandaşımı kucaklıyorum. Sizlerin içinde olarak dertlerinizle dertleniyorum, mutluluğunuzla mutlu oluyorum. Milletvekili olmadan önce de, milletvekili olduktan sonra da köy köy, mahalle mahalle dolaştım. Çünkü eğer o milletin içinde olamazsam, bu milletin derdini bilemezsin de onun için dolaştım, onun için hazırlandım, onun için çalıştım. Çünkü bu milletin derdini bilmeyenler, bu millete hizmet edemezler. Bakın, şimdi sağ olsunlar her yeri dolaştım, evlere konuk oldum. Benim bu güzel vatandaşlarım, bu güzel hemşerilerim Tanrı misafiri olarak evlerinde beni konuk etti. Onun için diyorum; ben dükkanlarınıza geldim, çayımızı beraber içtik. Benim bu memlekette gitmediğim yer yok. Çünkü içimde hizmet aşkı var. Bizim milletimiz harbicidir Bizim milletimiz samimi konuşanı sever, dobra konuşanı, harbi konuşanı sever. Ben de milletvekilliği döneminde sizlere karşı hep dobra oldum, hep samimi ve kimseyi ayırmadan hep birleştirici oldum. Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, İYİ Partili demeden sizlerle beraber oldum. Çünkü Balıkesir Benim Ailem ve ben bunu ispat ettim. Hiçbir Allah'ın kulu, Balıkesir'in 1 milyon 200 bin nüfusu içinde şunu diyemez; biz aradık, bize yardımcı olmaya çalışmadı. Biz gittik, bize 'sen bizden değilsin' demedi. Çünkü seviyorum kardeşim, seviyorum. Ben Balıkesir'e aşığım kardeşim aşık. Bütün siyasi hayatım boyunca da söyledim; kimseyi ayırmadım, ayırmayacağım. Çünkü bu millet ayrışmayı değil, birleşmeyi istiyor. Koparmayı değil, birbirini tamamlamayı istiyor. Onun için biz buna örnek olduk, bunu ispat ettik, şimdi de bunu Balıkesir'de hizmete dönüştüreceğiz. Onun için şimdi aslanlar gibi karşınızda Balıkesir'i yönetmek için adayım. Ben kavga etmem, kimseyi kötülemem, kimseye pislik atmam, kimseyi karalamam, kimseyi de kırmam. Ben işimi, görevimi yapar, hizmete bakarım arkadaş bu kadar basit. Onun için AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, İYİ Partili kardeşlerim, benim Balıkesirli ailem; 1 milyon 200 bin kardeşim, hepinizi çok seviyorum, hepinizi kucaklıyorum, hepinizi selamlıyorum."

Akın daha sonra kendisini dinleyenlere karanfil atarak güvercin uçurdu. - BALIKESİR