CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş Alacağı Oy Oranını Açıkladı: Yüzde 52

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, yerel seçimi en az yüzde 52 oyla kazanacağını ifade etti. Yavaş, "Gökçekli yıllar, Ankara için kayıptır. Sadece 5 milyar lira Ankapark'a gitti. Bu parayla ucuz su ve ulaşım olurdu" dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Mansur Yavaş, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere şu şekilde konuştu:

YEREL YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ

"2014'ten bu yana kenti izledim. Çünkü savunduğunuz problemlerin bir kısmının inkar edildiğini gördük. Melih Gökçek'in istifa ettirilmesinden sonra yerine gelen başkan Mustafa Tuna'nın, benim ileri sürdüğüm projelerin bazılarını yerine getirdiğini gördüm. 2014 seçiminde, bana oy vermeyen seçmenlerin seçtikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Ankara'nın yaklaşık 10 milyar lirasını heba ettiğini görüyoruz. Verdiğiniz oyun vebali vardır. 2014'teki seçimde Melih Gökçek'e oy vermekle fakir-fukaranın ulaşımı da suyu da pahalıya mal oldu. Sadece 5 milyar lira Ankapark'a gömüldü. Otopark, billboard, hafriyat gelirlerindeki kayıplara bakarsak 10 milyar lira çöpe gitti. Oysa bu parayla borcu kalmadığı gibi su ve ulaşım hizmetleri daha ucuz yapılır. Ankaralının cebinden daha az para çıkardı."

'BAYRAKLI ROZETİ TAKACAĞIM'

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş aday gösterildi ama hemen ardından "Ama Mansur Yavaş CHP'nin üyesi değil" söylentileri çıktı.

Yavaş, bu konuda şunları söyledi: "Onlar boş tartışmalar. Daha çok bunu AKP'li yorumcular dert etti. Geçen seçimde Melih Gökçek, 'Çok oy aldığı yerlere daha çok hizmet götüreceğini, oy verilmeyen yerlere ise yeterli hizmetin götürülmeyeceğini' söylüyordu. Ben seçildiğimde asla böyle bir ayrım olmayacak. Seçmen, beni CHP rozetiyle seçecek. Seçimin bittiği gün bayraklı rozetimi takarım. (Yanında oturan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yakasındaki bayraklı rozeti gösteriyor.) Şimdi Alper Bey, CHP'li başkan. Ama yakasında CHP rozeti değil, bayraklı rozet var."

Mansur Yavaş

"EN AZ YÜZDE 52"

Mansur Yavaş, izleyeceği siyaseti ise şöyle anlattı: "Ankara'da kutuplaşmış bir siyaset var. Ankara için toplumun her kesiminin bir araya gelmesi lazım. Bunu, önceki seçimde daha iyi anlatabilseydik yüzde 50'yi bile aşardık. Seçimde bir güç birliği yapıyoruz. Allah'ın izniyle seçimi kazanacağım. Bunun için en az yüzde 52 oy alacağımı tahmin ediyorum. Seçimi kazanacağımdan da eminim."

SEÇİMDE SANDIK GÜVENLİĞİ

2014 seçiminde yapılan bazı hataların bu seçimde yapılmamasının öncelikleri arasında olduğunu belirten Mansur Yavaş, sandık güvenliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Geçen seçimde ilk defa bir araya geldiğimiz için koordinasyon hatası ve eksikliklerimiz oldu. Bunların neler olduğunu biliyoruz. 'Keşke şunu şöyle yapsaydık' dediğimiz konular var. Şimdi onların ne olduğunu biliyoruz ve buna göre planlama yapacağız. Bunların başında sandık güvenliği geliyor. Şunu itiraf etmeliyim ki, geçen seçimlerde sandık güvenliği konusunda başarılı olamadık. Mükemmel bir organizasyon planlıyoruz. Sistemi dijital ve manuel kontrol edecek bir yazılım hazırlıyoruz. İki saat içinde seçim sonuçlarını öğrenmiş olacağız. Kesinlikle kaçak olmayacak. Sistemin kuruluş ve işleyişiyle ilgili olarak genel başkanımızdan bu konuda yetki de isteyeceğim. Sandık hileleri, sandıklara sahip olamama gibi gerekçelerle insanlar sandığa gitmiyor. İnanın bu seçimlerde buna fırsat asla verilmeyecek. Sizler oyunuzu gönül rahatlığıyla kullanın. Seçmenimiz, gençlerimiz sandıklara sahip çıkacaktır."