CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (1)
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CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (1)

Anayasa Mahkemesinden görüntü CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları - Altay: "Verginin adil ve eşit bir şekilde toplanması gerekiyor" CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması...

09.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:20
CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (1)

Anayasa Mahkemesinden görüntü

CHP Grup Başkanvekili 'ın açıklamaları - Altay:

"Verginin adil ve eşit bir şekilde toplanması gerekiyor"

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un; aralarında "dijital vergisi yoluyla sansür getirilmesi", "değerli konut vergisi", "konaklama vergisi" ve kamuoyunda "İslami holdingler" olarak bilinen holdinglerle ilgili hükümlerin de bulunduğu 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Kaynak: AA

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: CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (1)
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