CHP'nin Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan oldu

AĞRI (AA) - Ağrı'daki CHP İl Olağan Kongresi'nde il başkanlığına Nihat Aslan seçildi.

Parti binasında düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Parti Meclisi üyesi Nevaf Bilek, burada yaptığı konuşmada, Kürtler'in demokrasiye ve adalete olan düşkünlüğünden dolayı Doğu Masası kurduklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğu döneminde partilerinde önemli değişikliklerin olduğunu ve helalleşme sürecine girdiklerini ifade eden Bilek, şöyle konuştu:

"Kürt sorununun HDP ile Meclis'te çözülmesi gerektiğini bundan 10 yıl önce de söyledik. Genel başkan geldiğinde de hep buna işaret ettik. Kapalı kapılar ardında, Oslo'da, orada ve şurada bunun yürümeyeceğini söylüyorduk. Bunun Meclis'te olması gerektiğini, yasal herkesin bildiği ve yüce meclisimizin de içerisinde bulunduğu bir ortamda çözülmesi gerektiğini söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim biraz da egomuzu yenmemiz lazım. 'O adam geçmişte şurada ya da buraydı' söyleminin üstünü çizmemiz lazım."

Bilek, geçmişte çok hata yaptıklarını ve bu hataların tekrarlanmaması adına derslerine iyi çalıştıklarını aktardı.

Tek listeyle gidilen seçimde, bir süre önce göreve getirilen Nihat Aslan partisinin il başkanlığına seçildi.

Kongreye, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Orhan Sarıbal ve partililer katıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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