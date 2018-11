CHP'nin Kulislerinden Aday İsimleri Açıklanmaya Başlandı, Dikkat Çeken İsimler Var

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti aday belirleme süreci tamamlanırken, CHP'de ise yeni adaylar 6 Aralık'taki Parti Meclisi sonrasında açıklanacak. Açıklanacak isimlerin bazıları ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre; her seçim öncesi olduğu üzere kulisler yine hareketli. CHP'nin İstanbul için sürpriz bir isim belirleyebileceği iddiaları öne çıkarken, bazı ilçelerde ise tanıdık isimlerin yer alacağı öğrenildi. Gazeteci Levent Gültekin'in Beyoğlu ya da Üsküdar'da aday gösterilmesi planlanırken, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Sultanbeyli, CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi'nin Beykoz, Gürsel Tekin'in ise Esenyurt için düşünüldüğü iddiaları gündemde. İYİ Parti'yle devam eden görüşmeler tamamlanmadan adayların açıklanma ihtimalinin zayıf olduğu, bu doğrultuda hareket edildiği, kulislere yansıyan diğer iddialar arasında.

KILIÇDAROĞLU, ANKARA İÇİN MANSUR YAVAŞ'A DAHA YAKIN

Ankara için Mansur Yavaş'la ilgili gelişmeler de sıcaklığını koruyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu baktığı öngörülürken, PM'de mutabık kalınması halinde Ankara'da yeni bir Mansur Yavaş adaylığı gündeme gelebilir.

Yavaş'ın aday olması durumunda Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Dikmen sırtlarından girdiği yerde bulunan Seymenler Parkı'nda Seymen Alayı ve atlılarla karşılanacağı ve adaylığını bu şekilde ilan edeceği öne çıkan bir diğer gelişme.

İZMİR İÇİN 2 İSİM ÖNE ÇIKTI

İzmir adaylığında kıran kırana bir yarışın olduğu öne kulislere yansıyan bilgiler arasında. Pek çok aday arasından Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer isimleri öne çıkarken, Özkan'ın aynı zamanda milletvekili olmasının adaylığı açısından bir engel olduğu parti kulislerinde konuşuluyor.