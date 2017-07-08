CHP'nin Adalet Yürüyüşünde 24'üncü Gün

(Tür: İstanbul)
Kırık Türkçesi'yle Demirtaş'ı soran Kürt gazeteciye cevap: Teröristtir
Erdoğan "kaytardıyı" duyunca gurbetçi muhabiri fena haşladı
Erdoğan noktayı koydu: Kürt Devleti'ne izin yok, dersini veririz!
Merkel, Türkiye'yi önce övdü sonra "anlaşamadık" dedi
ABD ile anlaşan Putin açık konuştu: Türkiye'siz yapamayız
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Köpeğini kaybettikten sonra öyle bir şey yaptı ki, herkes gıpta ediyor
Beşiktaş, Atınç'ı yeniden kiraladığını KAP'a bildirdi
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