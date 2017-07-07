CHP'nin Adalet Yürüyüşünde 23. Gün

(Tür: İstanbul)
Son dakika! Darbe girişimine katılan erlerle ilgili flaş karar
Hollanda'nın "Hoş karşılanmayacak" çıkışına Türkeş'ten sert tepki
Vahşetin ardından tehlikeli gerginlik! Canileri linç etmek istediler
Kritik buluşma gerçekleşti! Erdoğan ve Trump baş başa
Trump ile Putin ilk kez yüz yüze geldi, Melenia otelde mahsur kaldı
İşte Sakarya'da anne ve bebeğini katleden canilerin ilk sözleri!
TV programında öğrendi! Baba olduğuna sevinirken DNA raporuyla yıkıldı
Bağımsızlık gününü denizde cinsel ilişkiye girerek kutladılar
Zengin Rus çocukları uslanmıyor! Neredeyse çırılçıplak
Gıda komitesi düğmeye bastı! 25 ürünün fiyatı düşürülecek
Meksika'da hapishane kavgası! En az 28 mahkum hayatını kaybetti
Çamaşır makinesi meyve sebze kesebilir mi? Bıçak koyup test ettik
PKK'nın dirilme çabasına büyük darbe! Adana'daki çekirdek kadro çöktü
AK Parti ve MHP sorunsuz anlaştı! İçtüzük için yarın düğmeye basılıyor
Polis aracı başka bir polis aracına çarptı: 1 şehit, 1 yaralı