CHP'nin 'Adalet Mitingi' İçin Maltepe'de Hazırlıklar Tamamlandı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 gün süren 'Adalet Yürüyüşü'nü İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenleyeceği mitingle noktalıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran'da başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün noktalanacağı miting için hazırlıklar tamamlandı.
Doğan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Maltepe Parkı'ndaki miting alanına girişler başladı.
Katılımcılar alana girişte kurulan kontrol noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra içeri alınıyor. CHP'nin daha önce aldığı karar kapsamında miting alanına Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk poster ve "adalet" yazılı dövizler haricindeki pankart ya da afiş kabul edilmiyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması için bir platform yerleştirildi. Alanın çevresine Türk bayrakları ve üzerinde büyük harflerle "adalet" kelimesinin yer aldığı flamalar asıldı.
Meydanın zeminine ise dev bir dilekçe yerleştirildi. "İlgili Makama" başlıklı dilekçenin altında Türkiye haritası ve "TürkiyeyiZ" imzası yer alıyor.
Dilekçede, "Pek çok devlet memuru, gazeteci ve akademisyenin yaygın ve muğlak kanıtlara dayalı tutuklanmaları, gereğinden uzun yargı süreçlerine maruz kalmaları ve açlık grevi, insanlara bile reva görülen vicdan yaralayıcı insani değerlerden uzak uygulamalar derhal son bulmalı" çağrısı yapılıyor.
Ayrıca, olağanüstü hal uygulamasının sona erdirilmesi de talep ediliyor.
Kılıçdaroğlu önderliğindeki 'Adalet Yürüyüşü' 24 gün sürdü ve 400 kilometrenin üzerinde yol kat edildi.
CHP lideri, Cumartesi gecesini geçirdiği Dragos'taki kamp alanından Maltepe'deki miting bölgesine tek başına yürüyeceğini açıklamıştı. Mitingin başlama saati 18.00
Mitingin TSİ 18.00 sularında başlaması planlanıyor.
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırlarla ilgili Cumhuriyet gazetesinde çıkan haberlerden dolayı yargılandığı davada tutuklanmasını protesto etmek için 15 Haziran'da Ankara'dan İstanbul'a "Adalet Yürüyüşü" başlatmıştı.
CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne iktidar kanadından ise eleştiriler gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta içinde yaptığı konuşmada, CHP'nin temsil ettiği çizginin "terör örgütleriyle ve onları özellikle ülkemizin üzerine kışkırtan güçlerle birlikte hareket etme noktasına geldiğini" öne sürmüştü.
Başbakan Binali Yıldırım da yürüyüşün "kabak tadı verdiği" eleştirini yöneltmişti.
Berberoğlu, MİT'e ait tırların durdurulmasıyla ilgili görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Müdürü Can Dündar'a vermekle suçlandığı davada, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.
Berberoğlu, CHP'den tutuklanan ilk milletvekili olurken, HDP'nin halen 11 milletvekili cezaevinde bulunuyor.