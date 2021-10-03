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CHP'NİN BOLU KAMPI BİTTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bolu Abant'ta düzenlenen toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem, ekonomi ve dış politika üzerine değerlendirmeler yaptıklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bolu Abant'ta düzenlenen toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem, ekonomi ve dış politika üzerine değerlendirmeler yaptıklarını açıkladı.

Bolu Abant'ta bir otelde düzenlenen ve ekonomi ile dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekillerinin de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerinin alındığı toplantı tamamlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm milletvekillerinin katıldığı toplantıda gündeme dair gelişmeler ve yeni yasama yılına dair yol haritası belirlendi. 2 gün süren toplantının ardından CHP'liler Bolu'dan ayrıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, toplantıda 3 temel konunun ön planda olduğunu belirterek, 'Bu toplantıda hem önümüzdeki yasama yılındaki meclis çalışmalarımızda ağırlık vereceğimiz konular, gündeme getireceğimiz konular, Türkiye'nin temel sorunları ile ilgili yaklaşımlarımız ve perspektifimizi ortaya koyduk. Milletvekillerimizin sahada yaz boyunca ve öncesinde Anadolu'nun her yerinde dolaşan milletvekillerimizin oradaki görüş ve intibalarını aldık. Onunla beraber üç temel konu ön plandaydı. Birincisi hiç şüphesiz güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili değerlendirmeler. Zaten bir taslak çalışmamız hazırlığımız var. Bu çalışma üzerinde enine boyuna değerlendirmeler yaptık. Ondan sonra ekonomik buhran diğer çok önemli, hatta en önemli konumuzdu. ve rayından çıkan dış politika. Maalesef üzülerek bunu söylüyorum. Bu konuda da önemli değerlendirmeler yapıldı.' dedi.

'MİLLETVEKİLLERİ GEZMEYE DEVAM EDECEK'

Çalışmaların parti notlarına dönüştürüleceğini ve milletvekillerinin gezilere devam edeceğini açıklayan Altay, 'O çalışmada hem milletvekillerimiz bilgilendirildi hem parti yönetimi ve biz grup yönetim olarak milletvekillerimizin görüş ve önerilerinden yeni yasama yılında istifade etmek üzere onları toplayarak bir değerlendirme, bir rota omurgası ortaya koyduk. Bu çalışmadaki veriler Merkez Yönetim Kurulu'nda politika notlarına dönüştürülecek. Milletvekillerimiz bu dönemde de Anadolu'yu ve Rumeli'yi karış karış gezmeye devam edecekler.' diye konuştu.

CHP'NİN BOLU KAMPI BİTTİ

CHP'NİN BOLU KAMPI BİTTİ

CHP'NİN BOLU KAMPI BİTTİ

CHP'NİN BOLU KAMPI BİTTİ

CHP'NİN BOLU KAMPI BİTTİ

CHP'NİN BOLU KAMPI BİTTİ

CHP'NİN BOLU KAMPI BİTTİ

CHP'NİN BOLU KAMPI BİTTİ

CHP'NİN BOLU KAMPI BİTTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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