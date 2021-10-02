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CHP'nin Abant kampı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
CHP'nin Abant kampı başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM Grubu 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Abant'ta başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Tbmm Grubu 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Abant'ta başladı.

CHP'nin Abant Tabiat Parkı'nda 2 gün boyunca sürecek TBMM Grubu 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, saat 10.00'da milletvekillerinin katılımıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının öğle yemeği arasına kadar olan ilk bölümünde grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri, Faik Öztrak'ın Ekonomi sunumu, Muharrem Erkek ve İbrahim Kaboğlu'nun Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve CHP'nin Görüşleri sunumu, Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu'nun Siyasette Psikolojik Kavramlar sunumu, Ünal Çevkiöz'ün Dış Politika sunumu yer alacak. Toplantının ilk bölümünün ardından Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, hayatını kaybeden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinin ardından partisinin toplantısına katılacak. - BOLU

CHP'nin Abant kampı başladı

CHP'nin Abant kampı başladı

CHP'nin Abant kampı başladı

CHP'nin Abant kampı başladı

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