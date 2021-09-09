CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi

CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

CHP'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

CHP'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

CHP İl Başkanlığınca Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunan törende konuşan CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, CHP'nin 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Benim iki eserim vardır, biri Türkiye Cumhuriyeti, biri CHP'dir.' diyerek, partimizin önemini açık ve net bir şekilde belirtmiştir. CHP, Atatürk'ün kurduğu, ilkelerini saptadığı ve ölümüne kadar genel başkanlığını yaptığı, Türkiye'nin teminatıdır. CHP, Atatürk'e ve onun devrimlerine gönül verenlerin partisidir. Bugün CHP'nin 98. doğum günü. Hepimizin doğum günü kutlu olsun. CHP'nin sadece isminde 98 yıllık yolculuğunda değil, öncesinde de halk vardır."

Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmadan 6 oklu bayrağın altında kararlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini belirten Hacısalihoğlu, "Bizlere bu cennet vatanı ve Türkiye Cumhuriyetini emanet eden Atam, senin açtığın yolda korkmadan, yılmadan, senin ışığında hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim, aklımızdan düşüncelerini, kalbimizden sevgini sildirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.

Törene, İstanbul'un Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, parti temsilcileri ve CHP'liler katıldı.

CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi
CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Rum Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplama kararı aldı
Rum Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplama kararı aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Okay Yokuşlu Mergim Berisha Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.09.2021 11:11:56. #1.13#

title