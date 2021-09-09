CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de tören düzenlendi

CHP'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de tören düzenlendi.

CHP'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de tören düzenlendi.

CHP Edirne İl Başkanlığınca Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP'nin 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

CHP'nin kurulduğu günden bugüne, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri olan devrimlerin koruyucusu olduğunu belirten Pekcanlı, "Partimizin en yeni üyesinden en eski üyesine kadar CHP'liler dünyada ve bölgemizdeki tüm olumsuz gelişmelere rağmen laiklikten ödün vermeden, Atatürkçü düşünceden ayrılmadan, hukukun üstünlüğünden vazgeçmeden ulusal birliğimizi ve cumhuriyetimizi koruyacağız. Çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, siyasi parti temsilcileri ve CHP'liler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar