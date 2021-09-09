CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da tören düzenlendi
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CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da tören düzenlendi

CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

CHP'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da tören yapıldı.

CHP'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da tören yapıldı.

CHP İl Başkanlığınca Anıt Park'ta düzenlenen törende, Atatürk Büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra partililer, Anıt Park'tan Dağkapı Meydanına kadar yürüdü. Partililer, meydanda halay çekerek, CHP'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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