CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümünde İl Başkanlığı Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
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CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümünde İl Başkanlığı Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümünde İl Başkanlığı Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
09.09.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:01
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra milletvekilleri katıldı. Törenin ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, "Temellerini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde attığınız, 9 Eylül 1923'te de kurduğunuz CHP'nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin emperyalizmin karşısındaki kararlığını, Kuva-i Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97. kuruluş yıl dönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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