CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü - ÇORUM

09.09.2019 15:46

Çorum'da, CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Gazi Caddesindeki Atatürk Anıtında düzenlenen törende CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi Atak Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden tören, hatırla fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Tüfekçi, törende yaptığı konuşmada, CHP'nin Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulduğunu hatırlattı.

Kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk ve o günden bugüne partimizin genel başkanlığını yapmış, kendilerini memleketine adamış tüm liderlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisinin ülkenin kuruluşunda görev aldığını dile getiren Tüfekçi, "Kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk ve o günden bugüne partimizin genel başkanlığını yapmış, kendilerini memleketine adamış tüm liderlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Tüfekçi, Cumhuriyet Halk Partisinin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, çağdaş cumhuriyeti kuran demokratik, laik, sosyal hukuk devletini inşa eden, adalet sağlayan bir partidir. Türkiye'nin attığı her ileri adımda vardır. Ülkemizin aydınlık geleceği, Cumhuriyet Halk Partisi ile mümkün olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı bile Türkiye Cumhuriyetinin varlığı için büyük bir güvence oluşturmaktadır."

Kaynak: AA