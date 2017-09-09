CHP'nin 94. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu

CHP'nin 94. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resepsiyon verildi.



Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde verilen resepsiyona, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra parti yöneticileri ve davetliler katıldı.



Namık Kemal'in "Vatan Kasidesi"nin bir bölümünün okunduğu resepsiyonda, slayt gösterileri eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı mücadelesi anlatıldı.



CHP tarihinin aktarıldığı belgesel sunumunun da yapıldığı resepsiyonda, İzmir, Gençlik ve Onuncu Yıl marşları ile Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.



Programın sonunda Kılıçdaroğlu, emeği geçenlerle tokalaşarak teşekkür etti.



Kılıçdaroğlu, programda acısı ve tatlısıyla bir dönemi izlediklerini söyledi.



Huzur ve barış içinde yaşamak için herkese görev düştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Emin olun bütün mücadele bunun üzerine inşa edildi. Yürümek de bunun üzerine, düşünmek de bunun üzerine, şarkımız ve türkümüz de bunun üzerine olmalı. Çünkü Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı verenler, bize güzel bir Türkiye bıraktılar. Biz de çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız. Önümüzde engeller var biliyorum... Büyük engeller var biliyorum. Ama bu ülkeyi kuranlar bütün engelleri aştılar. Size söz veriyorum, hep birlikte bütün engelleri aşacağız, çağdaş uygarlığı yeniden yakalayacağız. Huzur içinde bu ülkede yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum. Bedeli ne olursa olsun bu mücadeleyi yapacağız. Madem ki Gazi Mustafa Kemal'in yolunda yürüyoruz, madem ki azimli, kararlıyız... Aynı kararlılığı göstereceğiz."