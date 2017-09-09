Manisa'da, CHP'nin 94. Kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.





Cumhuriyet Meydanı Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından anıta çelenk bırakılmasıyla devam etti.





CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisinin kurulduğu günden bugüne, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin temelleri olan devrimlerin ve cumhuriyetin koruyucusu ve teminatı olduğunu belirtti.





Tokul, CHP'nin 94 yıl sonra kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:





"CHP'nin temel düşüncesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada demokrasinin, laikliğin tam bağımsızlığın eşitliğin insan hak ve özgürlüklerinin sosyal devletin, emeğin, adaletin savunucu olmayı, yurttaşlarımızı her türlü ayrılıktan korumaya, onları, barış içinde adaletin sağlandığı ve özgürlüklerin kullanılabildiği bu vatan topraklarında bir arada olmalarını sağlamaktır."



Törene CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul ve partililer katıldı.