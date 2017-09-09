Balıkesir'de, CHP'nin 94. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.



Balıkesir Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda Bandırma Belediyesi Bandosu'nun ve folklor gösterilerinin ardından partililer, ellerindeki parti ve Türk bayraklarıyla Anafartalar Caddesi'nden geçerek Kızılay Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin aydınlanmayı başlatan devrimlerin öncüsü olduğunu söyledi.



Partisinin Cumhuriyetin ebedi bekçisi olduğunu belirten Akın, şöyle konuştu:



"Ülkemizin en köklü partisi olan CHP'nin kuruluş felsefesi, tam bağımsızlık, halk iradesi, yurttaş öncülüğüne ve modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma üzerine kurulmuştur. Partimiz, kuruluş misyonu ile her zaman ulusun çıkarlarını gözetmeyi kendine vazife bilmiştir. Cumhuriyetten, Atatürk'ten ve Atatürk'ün kazanımlarından rahatsız olan ve her fırsatta CHP'yi karalayanlar asla ve asla kazanamayacaklardır."