CHP'nin 94. Kuruluş Yıl Dönümü
Sivas'ta, CHP'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü törenle kutlandı.
Sivas'ta, CHP'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü törenle kutlandı.
CHP İl Başkanlığı tarafından kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, Kadın Kolları Başkanı Sultan Şahin, CHP İl Genel Meclis üyeleri ve partililer katıldı.
Karasu, törende yaptığı açıklamada, "9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan partimiz, Atatürkçü, sosyal demokrat, çağdaş, ilerici siyasi görüşünü benimsemiş, Ülkemizi kuran devrimleri gerçekleştiren, ülkemizin en köklü siyasi partisidir." dedi.
CHP'nin 94 yıllık bir çınar olduğunu belirten Karasu, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisi, daha nice 94 yıllarda ülkemizin bağımsızlığı, demokrasimiz, laik cumhuriyetimiz, ezilen, dışlanan ötekileştirilen halkımız için hizmet vermeye devem edecek. 94 yıl önce yedi düveli dize getirerek Cumhuriyeti kuranlar, devrimleri gerçekleştirenler, köle bir toplumdan ulus devletini yaratanlar, bağımsız Türkiye'nin temelini atanlar ve 94 yıldır bu bayrağı taşıyan bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün halkımıza emaneti cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni korumaya ve bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz."