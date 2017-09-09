CHP'nin 94. Kuruluş Yıl Dönümü
Aydın'da CHP'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü törenle kutlandı.
Aydın'da CHP'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü törenle kutlandı.
Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.
Burada konuşan CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP'nin kurtuluş savaşından sonra 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan, tarihsel olarak ilerici bir parti olduğunu söyledi.
Partisinin, cumhuriyet değerlerini geliştirerek korumaya devam edeceğini aktaran İnci, "CHP'li olmak demek, değişime cesaret edebilmek ve değiştirebilmek demektir. Cumhuriyetin kurucusu, demokrasinin öncüsü olmak demektir. Ülkeye çağ atlatacak kudrete ve devrim yapacak iradeye sahip olmak demektir. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyebilmek ve Mustafa Kemal Atatürk olabilmektir."
Programa, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve partililer katıldı.