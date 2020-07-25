CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı.
25.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 25.07.2020 20:02
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı.
Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen kurultayda, saat 17.15'te oy verme işlemine geçildi.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu kurultayda, delegeler 44 sandıkta oylarını kullandı.
Kılıçdaroğlu 1 numaralı sandıkta oyunu kullanırken, oy verme işlemi 18.15'te sona erdi.
İlçe Seçim Kurulu görevlileri nezaretinde oyların tasnifi ve sayım işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA