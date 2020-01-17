CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek
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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

17.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:50
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

(PM), Genel Başkan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması sonrası basına kapalı devam eden PM'de, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın tarihi ele alındı.

Oylama sonucunda 37. Olağan Kurultay'ın 28-29 Mart'ta Ankara Salonu'nda yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık, ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyelerinin seçiminin yapılacağı belirtildi.

PM toplantısında ayrıca "Parti İçi Eğitim Yönetmeliği" ile bazı bağışlanma talepleri de ele alındı.

Kaynak: AA
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