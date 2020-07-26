CHP'nin 37. Olağan Kurultayı
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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oyunu verdi.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı
26.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 27.07.2020 01:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oyunu verdi.

Bilkent Odeon'da devam CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 44 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.

Oy verme işlemi sürerken alana gelen Kılıçdaroğlu, saat 21.15'te, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Bilkent Odeon'dan ayrıldı.

Kaynak: AA

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