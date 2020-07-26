CHP'nin 37. Olağan Kurultayı
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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı

CHP'de Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirleneceği 37. Olağan Kurultay'da pusulaların basılmasının ardından seçimlere geçilmesi bekleniyor.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı
26.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 26.07.2020 16:41

CHP'de Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirleneceği 37. Olağan Kurultay'da pusulaların basılmasının ardından seçimlere geçilmesi bekleniyor.

Bilkent Odeon'da dün başlayan kurultay, ikinci gün çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün öğle saatlerinde tamamlanan adaylık başvurularında PM için 222, YDK için de 47 isim başvuru yaptı. Divan Başkanlığı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra aday pusulasını basım için matbaaya gönderdi. Baskı sonrası yapılacak kontrollerin ardından seçimlere geçilmesi bekleniyor.

CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan (BYKP) seçiliyor.

Delegeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gönderiyor. Kalan 52 üye ise "çarşaf liste" yöntemi ile belirleniyor.

CHP'de PM üyeliğine adaylık için 10 kurultay delegesinin imzası gerekiyor.

Kılıçdaroğlu 80 kişilik anahtar liste yayınladı iddiası

Bilkent Odeon'da seçimlere geçilmesi için beklenirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı iddia edilen 80 kişilik "anahtar liste" kurultay delegelerine ulaştırıldı.

Listede 18 kişilik mevcut MYK'nin tamamı yer alırken, her bölgeden milletvekilleri ve il başkanları da listeye girdi.

Listede CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canbolat, CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz, Beykoz İlçe Örgütünden başörtülü avukat Sevgi Kılıç, Orhan Kemal'in 4 çocuğundan en küçüğü olan Işık Öğütçü, babasının apartman görevlisi olduğu belirtilen öğrenci Esra Dirican gibi isimler bulunuyor.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, danışmanları Deniz Demir ve emekli general Ali Er de listede yer alıyor.

İstanbul il örgütünün ağırlığı hissediliyor

PM'de her bölgeye eşit temsiliyet vermeyi amaçlayan Kılıçdaroğlu'nun listesinde her bölgeden milletvekilleri yer alıyor. Listede Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya bulunuyor.

Anahtar listede, İstanbul il örgütünün ağırlığı da dikkati çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı iddia edilen 80 kişilik anahtar liste ve 12 kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu (BYKP) listesinin 35'i İstanbul'dan oldu. Bu ağırlıkta İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkisinin olduğu belirtiliyor.

Toplam 44 milletvekili var

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde BKYP ve YDK da dahil olmak üzere toplamda 44 milletvekili yer aldı.

CHP Tüzüğüne göre 60 kişilik PM'nin 8 üyesi BKYP'den seçiliyor. Kılıçdaroğlu da 12 kişi yayınladığı BKYP listesinde 3 genel başkan yardımcısı ile akademisyenler Tarık Şengül, Kunter Öymen, Ali Rıza Erbay ile sanatçı Onur Akın'ı aldı. BKYP'de Lale Karabıyık, Yunus Emre ve Fethi Açıkel bulunuyor.

Kaynak: AA

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