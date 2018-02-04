CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için aday listeleri kesinleşti.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda, itiraz ve geri çekilmeler için verilen sürenin tamamlanmasının ardından kesinleşen listeler açıklandı.

Buna göre 60 kişilik PM üyeliği için 488, 15 kişilik YDK üyeliği için ise 108 aday yarışacak.

Kesinleşen listelerin ilan edilmesinin ardından seçim için hazırlıklara geçildi.