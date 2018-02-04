CHP Parti Meclisi'ne (PM) Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan girecek 8 aday için 12 kişilik isim listesi açıklandı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliklerine itiraz, düzeltme ve geri çekilmeler için tanınan süre sona erdi. Bu arada, PM üyeliği için 575, YDK üyeliği için 103 adayın başvuruda bulunduğu öğrenildi. İtiraz ve geri çekilmelerin ardından bu sayı düşecek.

Ayrıca PM'ye Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan girecek 8 kişi için Genel Başkan tarafından belirlenen 12 kişilik liste açıklandı.

Buna göre, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer PM'ye 8 üyelik için aday gösterildi.