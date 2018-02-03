CHP'nin 36. Olağan Kurultayı
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi sona erdi.
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi sona erdi.
Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda delegeler 25 sandıkta oy verdi. Oy verme işlemi yaklaşık 2 saat sürdü.
Adaylardan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise 4 numaralı sandıkta oy kullandı.
Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildiği duyuruldu.