CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı - Hakkı Süha Okay

CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurultayı, çoğunluk sağlandığını belirterek başlattı.

Kılıçdaroğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanlığı için verilen bir önergeyi okudu.

Divan Başkanlığı için önerilen Parti Meclisi (PM) üyesi Hakkı Süha Okay, oy birliği ile seçildi.

Okay, divan üyelerinin de oy birliği ile seçildiği kurultayda, kendilerini bu göreve layık gören delegelere teşekkür etti.

CHP'nin Kuvayımilliye ruhundan gelen bir parti olduğuna işaret eden Okay, şöyle konuştu:

"Şimdi yeniden cumhuriyet ve demokrasi için yola çıkmamız gerekiyor. Bu bize tarihimizin verdiği bir sorumluluktur. Onun gereğini yapmakla yükümlüyüz. Nasıl demokrasiyi biz getirdik diyorsak, şimdi yeniden demokrasiyi getirmek için yola çıkacağız. Bir değişiklik olmazsa önümüzde iki seçim var. Önce yerel seçimde başarıyı yakalamamız lazım. Sonra cumhurbaşkanlığında. Bir an önce dışa dönük çalışmayı yapmamız gerek. Hem yerel hem de genel seçimde mutlaka kazanacağız. Biz cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkacağız, başaracağız."

Hakkı Süha Okay, iki gün sürecek kurultaya çalışmalarında başarı diledi.

Daha sonra Kurultay Tüzük ve Kurultay Yönetmelik Komisyonları oluşturulması için verilen önergeler okunarak oylandı. Oy birliği ile aynı isimlerin seçildiği komisyonlar toplantılarına başladı.

Kurultay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla sürüyor.