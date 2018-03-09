CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partiyi olabildiğince kavgalardan, eski hastalıklardan uzaklaştırdım. Eski hastalıkları bir şekliyle hala gündeme getirenleri de uzaklaştıracağım. Hiç izin vermeyeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 19. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, 1980 sonrasında lümpenleşen yapıyı yok edinceye kadar mücadele edeceğini ifade etti.

Her partilinin bir dava insanı olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bu kadar derdi varken 'En ne olacağım, biz ne olacağız' diye yola çıkanlar partiye ihanet ediyorlar. Açık ve net söylüyorum." diye konuştu.

Örgüt içi seçimlerde mutlaka sandık konulmasını istediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Her mahalleye koyacaksınız. Üye gelip oyunu kullanacak. Yüzde 100 yaptık mı? Hayır, biliyorum. Ama önemli bir başarı sağladık. Bu süreci götüreceğim. Kim seçimler öncesi mahallelere sandık koymazsa partide tutmayacağım. Üyenin iradesine kimsenin ipotek koymaya hakkı yoktur. Üye gelecek, delegeyi kendi seçecek. Bürolarda oturup delege yazmanın mantığı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, her zaman parti içi yarışmayı teşvik ettiğinin altını çizerek, genel başkan seçimi için, yüzde 20 divanın önünde imza atma şartını kaldırdığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına bunu uzaydan gelen adamlar mı kaldırdı? Ben kaldırdım. Yüzde 20'yi, yüzde 10'a indirdim. Divan önünde imza atma ayıbından da bu partiyi kurtardım." ifadesini kullandı.

Delegenin istediği gibi imza atması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ama şu gerçeği de söylemekten kendimi alamıyorum, delegenin çift kişilikli olmaması lazım. Hem ona imza veriyorum hem buna imza veriyorum. Olmaz. Doğru değil, ahlaki değil. Hiçbir zaman, hiçbir delegeye neden oraya imza attın lafını etmedim. İmza atan herkes kapıma yani Genel Başkanlık makamına geldiğinde hiçbir zaman sorgulamadım. Diğerlerini, genel başkan yardımcılarını, il başkanlarını nasıl karşıladıysam, uğurladıysam o arkadaşlarımı da öyle karşıladım ve uğurladım."

"Eski alışkanlıkların nüksetmesini kabul etmiyorum"

Yarışa girmek isteyen hiçbir genel başkan yardımcının ya da genel başkan adayının önünü kesmediğini belirten Kılıçdaroğlu, herkesin demokratik olarak yarışabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Niye keselim? Eski alışkanlıkların nüksetmesini kabul etmiyorum. Baskıyı, delege üzerinde baskıyı kabul etmiyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, her delegenin özgür iradesiyle oyunu kullanması gerektiğinin altını çizdi.

Çarşaf listeyi esas, blok listeyi istisna yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Yanlış mı yaptım?" diye sordu.

Bunu örgütün istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, örgütün iradesine güvendiklerini ve bu iradenin önemli olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Örgütün iradesine rağmen genel başkanlık yapılmaz. Örgütün iradesine rağmen siyaset yapılmaz. Örgütün iradesine saygı göstermek zorundasınız." dedi.

"Aile hayatımız bitti bizim"

Genel Başkan olduktan sonra hiçbir kurultayda, blok liste önerisi verin demediğini, tam tersine engellediğini ve çarşaf liste olmasını istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, tüzüğe, kurallara uyduğunu, delegeye güvendiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, genel başkanın "gökten zembille inmiş bir kişi" olmadığını kaydederek, genel başkanı, "Türkiye'nin sorunlarını bilen, çözüm üreten, örgütüne güvenen ve Türkiye'nin çağdaş uygarlığa ulaşması için elinden gelen her türlü çabayı gösteren kişi" olarak niteledi.

Kılıçdaroğlu, "Genel başkan olmak kolay değil, aile hayatımız bitti bizim. Günün 24 saati çalışıyorum. Şunu rahatlıkla iddia ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda CHP Genel Başkanı'nın gösterdiği çabanın 10'da birini dahi diğer genel başkanlar göstermemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, illerin bir kısmında blok liste yapılmasına itiraz etmediklerini belirterek, çarşaf listeyi kaldırmadıklarını vurguladı.

Kadın ve genç kotası

Yüzde 25 olan cinsiyet kotasını yüzde 33 yaptıklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, bu rakamın Siyasi Partiler Yasası'na girmesi gerektiğini söyledi. Bunun parlamentoda kadın sayısını artıracağını belirten Kılıçdaroğlu, "Parlamentonun saygınlığı artacaktır, kadının saygınlığı artacaktır. Kadına siyasette verdiğimiz değerin önemi duyulacaktır. Nerede? Bütün dünyada. Bunu yapmak zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, gençlik kotasını yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkaracaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Gençlere siyaset yolunu biz açmayacağız da kimler açacak? Açacağım, gençler siyaset yapacak. Sadece bayrak asmak değil, afiş yapıştırmak değil. Onlar da siyaset yapmalı, parlamentoya gelmeli, belediye meclis üyesi, ve belediye başkanı olmalı. Siyasetin her alanında gençler olmalı. Gençlerin önünü açmak zorundayız."

Kılıçdaroğlu, yıllardır yapılmayan gençlik ve kadın kolları kurultayını kurumsal hale getirdiğini, belli aralıklarla kurultayları yaptıklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ilkelerinden hiç kimsenin ödün veremeyeceğini vurguladı.

-"Parti üyesi parti militanıdır"

Geldiği günden bu yana üye reformunun içinde uhde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Üye yapısının düzelmesi lazım. Bunun için buraya hüküm getirdik. Tüzüğe yeni düzenlemeler getiriyoruz. Ben şunu istiyorum, parti üyesi parti militanıdır. Nokta. Gittiği yere göre çalışır, didinir, sorunları bilir, dişe diş mücadele eder. Ne mücadelesi? CHP'nin iktidarı için mücadele eder. Parti üyesi dediğimiz budur. 'Evimde oturayım bizim il, ilçe başkanı seçildiği zaman sandığa gideyim onun için oy kullanayım, tekrar evime gidip oturayım.' Bu parti üyeliği değildir. Parti üyelisi dişe diş mücadele eden kişidir. Sayı az olsun hiç önemli değil. Ama ben bilmeliyim ki bir avuç insansa bir avuç insan, bir kitleyse bir kitle CHP'nin iktidarı için dişe diş, göze göz mücadele ediyor. Ben böyle bir üye istiyorum. Bunun mücadelesini veriyorum. Bunun için tüzüğü değiştirmek istiyorum.

'Üyeleri atacakmışız partiden.' Niye atalım? Siyaseti etik düzeyde yaparsanız başımın üstünde yeriniz var. Siyaseti mahalle kavgalarında ya da mahalle kahvelerinde konuşulan üslupla yaparsanız bu doğru değildir. CHP'nin delegelerine de milletvekillerine de yakışmaz. Yakışanı bilgiye dayalı söylem. Bilginiz olacak."

Kılıçdaroğlu, internet üzerinden üyeliği getirdiklerini, şu an hiçbir partide olmayan teknoloji altyapı yatırımlarını yaptıklarını söyledi.

Üye yapısında bir reform yapacaklarını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Bunun da mücadelesini yapıyorum. Sandıklarda çalışan, emek veren üyelerin liyakat esasına göre ödüllendirilmesini sağlayan bir düzen getireceğiz. 'Üye oldum her şeyi yaparım.' Yok, üye oldun çalışacaksın." dedi.

Kılıçdaroğlu, eski genel merkez binasını parti okuluna dönüştürdüklerini anımsattı.

Mevcut üyelerini yok saymadan bütün üyelerin başının üstünde yeri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Onların hukuklarını koruyarak üye reformunu hızla tamamlayacağız. Üyeden korkan bir yönetim anlayışıyla değil üyeliği en geniş tabana yayan, en zengin destek birimlerini oluşturan bir yapıyı hedefliyoruz. Parti içi eğitim, aidat bağı ve parti çalışmalarına aktif katılmayı teşvik eden, sadece destekçi olarak partiyle bağını sürdürmek isteyenlerin ilişkilerini de ayrıca düzenliyoruz. Bu esaslı üye reformunun temelini de bu tüzükle atıyoruz.

Etkin bir üye yapısının yanında güçlü bir örgüt istiyorum. Bunun için il ve ilçe başkanlarının güçlü olması lazım.

Parti içi demokrasi, 'Disipline uymayacağız' anlayışına izin vermez. 'Efendim ben milletvekili seçildim ne demek grup içi yönetmeliği ona da uymuyorum. Ben istediğim televizyon kanalına çıkarım, istediğim gibi konuşurum.' Konuşamazsın arkadaş. Bugüne kadar ses çıkarmadım. Bundan sonra izin almadan çıkıyorsa kusura bakmasın bu partide yeri yoktur. Örgütün önünde söylüyorum bunu. Bizim disiplinli bir örgüte ihtiyacımız var. Tek ses çıkaracak tekrarın gücüne inanan bir örgüt istiyorum. 'Genel Başkan konuştu bütün dünya duydu benim artık yeni şeyler söylemem lazım.' Niye kardeşim? Tekrarın gücü var. Aynı şeyi sürekli tekrar edeceğiz. 'Tek adam rejimi', 'haramilerin düzeni' bunları sık sık dile getireceğiz."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların sıradan şartlar olmadığının altını çizerek, tarihin kendilerine çok ağır bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

"Sade, düz ve anlaşılır bir tüzük"

Disiplinli bir örgüte ihtiyaçlarını olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, bu nedenle disiplin hükümlerini zamanın koşullarına uydurduklarını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Tüzüğün zamanın ruhuna uyup, hayatın dinamiğine ayak uydurabilecek esneklikte, kullanışlı, rahat anlaşılabilir, sade, pratik ve iç tutarlığa sahip olması gerekiyordu. Böyle bir tüzük yaptık, böyle bir tüzük taslağıyla önünüze geliyoruz." diye konuştu.

"Sade, düz ve anlaşılır bir tüzük" yaptıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, genel başkan olduktan sonra bir parti reformu yapmak istediğini ve bunu adım adım hayata geçirdiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Partiyi olabildiğince kavgalardan, eski hastalıklardan uzaklaştırdım. Eski hastalıkları bir şekliyle hala gündeme getirenleri de uzaklaştıracağım. Hiç izin vermeyeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu, disiplinli, özgüveni yüksek, her ev, her bakkal dükkanı ve kahveye rahatlıkla giren, söylediği sözün ne anlama geldiğini bilen, özgüvenle konuşan örgüt ve parti militanı üyeler istediğini, bu yapıyla yola çıkacaklarını bildirdi.

2019 seçimlerinde demokraside bir devrim yapacaklarını ve bu devrimi de bu ülkenin kadınlarının gerçekleştireceğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eski hastalıklar, eski alışkanlıklar yüzde 100 bitti mi? Hayır, bitmedi. Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ama bunu bitireceğiz. Bu işin yolu yok. Bunu bitireceğiz. Bunu tek başıma yapamam. Böyle bir gücüm yok. Bunu örgütümle beraber yapacağım. Bugüne kadar yaptığımız reformların tamamının arkasında örgütün sarsılmaz imzası var. O imzaya güveniyoruz. Örgüte güveniyorum. Yeni tüzüğü de sizlere emanet ediyorum."

Notlar

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki kurultayın basına ve seyirciye kapalı olması nedeniyle basın mensupları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını merkezde bulunan nikah salonundaki ekrandan takip etti.

Basın mensupları, öğleden sonra bir nikah töreninin yapılacağının duyurulması üzerine çalışmalarını nikah salonunun yanında bulunan koridorda sürdürdü.

Öte yandan CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı'nın yapıldığı büyük salonun daha önceki tarihlerde Edip Akbayram konseri nedeniyle kiralandığı öğrenildi. Konser nedeniyle kurultay çalışmalarının bugün erken bitirileceği salonun konser için hazırlanacağı belirtildi. Konser sonrası ise salon yeniden kurultay için hazırlanacak ve sabah saatlerinde çalışmalarına başlayacak.

(Bitti)