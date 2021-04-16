CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' Pankartına Ağrı'dan tepki geldi
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CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' Pankartına Ağrı'dan tepki geldi

CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' Pankartına Ağrı'dan tepki geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülke genelinde CHP il-ilçe binalarına asılan "128 milyar dolar nerede?

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Ülke genelinde CHP il-ilçe binalarına asılan "128 milyar dolar nerede? afişlerine Ağrı'dan tepki geldi.

Ülke genelinde CHP il-ilçe binalarına, billboard ve reklam panolarına asılan "128 milyar dolar nerede? afişlere tepki göstermek amacıyla, Ağrı'da şehrin birçok yerinde bulunan billboard ve reklam panolarına "Vatandaş Soruyor. CHP'nin içindeki taciz ve tecavüz failleri nerede?" yazılı pankartlar asıldı. - AĞRI

CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' Pankartına Ağrı'dan tepki geldi
CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' Pankartına Ağrı'dan tepki geldi
CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' Pankartına Ağrı'dan tepki geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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