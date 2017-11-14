CHP Nilüfer Kadın Kollarından Başkan Özakcan'a Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nilüfer Kadın Kolları Başkanı Gülnur Alçiçek ve yönetim kurulu üyeleri, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı ziyaret etti.



Seçildiği 2014 yerel seçimlerinden bu yana Efeler halkının gönlünde taht kuran Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın başarılı çalışmaları diğer il ve ilçelerin de dikkatini çekiyor. CHP Nilüfer ilçe kadın kolları yönetimi, Efeler'e gelerek Özakcan'ı makamında ziyaret edip, gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti.



CHP'nin yerel seçimlerde Aydın'da Büyükşehir ve merkez ilçe Efeler'i alarak güçlü bir varlık gösterdiğini ifade eden CHP Nilüfer Kadın KOlları Başkanı Gülnur Alçiçek, "Son yapılan yerel seçimlerde Aydın'ın büyükşehir statüsü kazanmasının ardından merkezde yeni bir ilçe oluşturuldu. Partimiz Aydın genelinde büyükşehir başta olmak üzere bir çok ilçenin de belediye başkanlığını almış durumda. Merkez ilçe Efeler'in kurucu Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın da çalışmalarını beğeniyor ve takip ediyoruz. Efeler halkının başkanımıza 'Efeler'in Mesut Ağabeyi' ismini yakıştırdığını duyduk. Mesut bey bu ismi, gerek mütevazi kişiliği gerekse halka olan yaklaşımı ile sonuna kadar hak ediyor. Biz de Efeler'in Mesut ağabeyini tanımaktan büyük onur duyduk. Başarılı çalışmalarından dolayı kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.



CHP'li kadınlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler. Kadınlarımızın seçim sürecindeki ve sonrasında yaptıkları çalışmaları elbette göz ardı edemeyiz. Onlar bizim olmazsa olmazlarımızdan. Binlerce kilometre uzaklıktan bizleri tanımak ve çalışmalarımızdan dolayı tebrik etmek için gelen kadınlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.



Belediye çalışmaları hakkında Başkan Özakcan'dan bilgi alan ve fikir alış-verişinde bulunan kadınlara CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ile kadın kolları üyeleri de eşlik etti. Ziyaret sonrası CHP'li kadınlara Başkan Özakcan tarafından Saklı Bahçe Cafe ve Restauran'ta öğle yemeği verildi. - AYDIN