CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Erdem Taksi Şoförlüğü Yaptı

Bursa'da, CHP Nilüfer Belediye Belediye Başkan adayı Turgay Erdem, taksicileri ziyaretinin ardından kendisini evine bırakmak isteyen taksiciden anahtarı alarak şoförlük yaptı.

Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Nilüfer Taksi Durağı'ndaki taksicileri ziyaret etti.

Taksicilerin sorunlarını dinleyen Erdem, kendisini evine bırakmak isteyen taksiciden anahtarı alarak direksiyon başına geçti.

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, taksici esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Taksicilerin toplumdaki önemini vurgulayan Erdem, "Taksiciler çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Taksiciler bizim dostumuz. En güvendiğimiz komşumuz olan taksici arkadaşlarımıza çok şey borçluyuz. Yolları her zaman açık olsun inşallah." dedi.

Kaynak: AA