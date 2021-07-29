CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer meclis çalışmaları hakkında bilgi verdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 26. ve 27. dönem milletvekilliği sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 26. ve 27. dönem milletvekilliği sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gürer, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'e kadar tatile girdiğini anımsattı.

Bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Gürer, şunları kaydetti:

"26. dönem milletvekili olarak yazılı ve sözlü 5 bin 230 soru sordum bakanlara. Meclis araştırma sayım 184, kanun teklifim 122. 27. dönemde de 3 bin 582 soru önergesi verdim, 266 meclis araştırması, 219 da kanun teklifi verdim. Ayrıca 27. dönemde, genel görüşme talebim 12. Bunun yanı sıra meclis açık olduğunda hemen hergün mecliste halkın sorunlarını gündeme taşımaya çalıştım. Toplam milletvekilliğim sürecinde 8 bin 812 yazılı ve sözlü soru önergesi, 450 meclis araştırması, 341 de kanun teklifi verdim."

Gürer, verdiği kanun tekliflerinden 3'ünün mecliste görüşüldüğünü ancak kabul edilmediğini ve bunları tekrar meclise sunduğunu anlattı.

Bunlardan en önemlisinin emeklilikte yaşa takılanlar ve intibak yasasının düzeltilmesi kanun teklifi olduğuna işaret eden Gürer, bu mağduriyetlerin giderilmesi için mücadelelerinin devam ettiğini dile getirdi.

Gürer, son iki ayda il ve ilçe örgütüyle 44 köy ve belde gezdiğini, sürekli halkın içinde olduklarını ve sorunların çözülmesi için çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul