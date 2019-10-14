CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Açıklaması

14.10.2019 16:30

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Sözleşmeli üreticilik güçlendirilmelidir. Üretici ne ekeceğini, ne kadar ürün alacağını, ne kazanacağını bilmelidir. Tohum, ilaç, gübre, sulama verimliliğini ele alacak düzenlemeler geliştirilmeli, girdi fiyatları mutlaka düşürülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, köy ve beldeleri gezerek, üreticilerle görüştüğünü belirtti.

Tarımsal desteklerin zamanında ve kırsal ağırlıklı verilmesi gerektiğine vurgu yapan Gürer, şunları kaydetti:

"Tarımsal desteklemenin temel esası üreticiyi üretken kılmak olmalıdır. Tarımsal destekleme uygulamaları ve amaç arasındaki bağ sürekli sorgulanıp güncellenmelidir. Bilgi ve teknolojiye dayalı, donanımlı bir tarım yapısı oluşturulmalıdır. Bu nedenle teşvik ve destekler daha ürün ekim aşamasındayken çiftçiye ulaşmalı ve çiftçi ekim sürecinde bu desteklerden yararlanmalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi yeniden yapılandırılarak üreticiyi tüccara, aracılara karşı koruyan bir yapıya dönüştürülmelidir. Sözleşmeli üreticilik güçlendirilmelidir. Üretici ne ekeceğini, ne kadar ürün alacağını, ne kazanacağını bilmelidir. Tohum, ilaç, gübre, sulama verimliliğini ele alacak düzenlemeler geliştirilmeli, girdi fiyatları mutlaka düşürülmelidir."

Gürer, Niğde'nin patates ve çavdar üretiminde birinci, lahanada ikinci, kuru fasulyede ve elmada ilk üç içinde yer aldığını anımsatarak, "Nektarin ve kiraz üretiminde ilk 10 içinde yer alan Niğde, Avrupa Birliği kırsal desteklemelerinde 2007 yılında destek verilecek iller kapsamına alınmadı. 42 il alındı, Niğde yok. Lisanslı depoculukla ilgili 41 ile destek veriliyor, iki yıl önce yapılan bu düzenlemeye de Niğde alınmadı. Niğde'nin patates için bir entegre tesisi dahi yok. Niğde üreticisi ürettiğini sattı sattı, satamazsa yandı. Gerek yurt içine gerek yurt dışına bu ürünler gönderilerek tüketicinin daha ucuza ürün alması sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA