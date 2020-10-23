CHP Niğde Milletvekili Gürer, patates üreticileriyle bir araya geldi
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CHP Niğde Milletvekili Gürer, patates üreticileriyle bir araya geldi

23.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:17
CHP Niğde Milletvekili Gürer, patates üreticileriyle bir araya geldi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de patates üreticileriyle bir araya geldi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de patates üreticileriyle bir araya geldi.

Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, patates üretiminin yoğun olarak yapıldığı Aktaş, Konaklı, Orhanlı ve Edikli beldelerini ziyaret ederek, üreticiyle bir araya geldiğini ifade etti.

İthal ürünlerle üretimin önünün kesildiğini öne süren Gürer, Türkiye'nin her alanda kendine yetebileceğini belirtti.

Gürer, siyasi iktidarın yerli üretimi değil ithal ürünleri tercih ettiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında Mısır'dan patates ithal ettiler. Yerli ürün tarladayken patates ithal etmek nasıl bir akıl karmaşasıdır. Beldelerimizi ziyaret ederek, yaşanılan sorunları birinci ağızdan dinliyorum. Çiftçi 1 liraya mal ettiği ürünü tüccara 50-60 kuruşa bile satamıyor. Gübreye, mazota, elektriğe zam üstüne zam gelirken, ürününü değerinde satamayan çiftçi mutsuz. Biz de çiftçinin sesini yetkililere duyurmak için çalışıyoruz."

Gürer, Türkşeker AŞ'nin 3 bin 100 ton civarında patates alımı yaptığını aktararak, sadece Niğde'de yaklaşık 900 bin ton patates üretimi yapıldığını anımsattı.

Geçici tedbirlerle bu sorunların aşılamayacağını savunan Gürer, "Niğde bölgesinde bir patates işleme tesisi dahi yok. Entegre bir tesisin bölgeye kurulması sağlanmalıdır. Türkşeker tarafından yapılan patates alımı üreticinin yarasına merhem olmadı. Patates üreticilerinin son umudu Toprak Mahsulleri Ofisi ya da Tarım Kredi Kooperatifleri. Şayet bu kurumlar da patates alımı yapmazsa üretici perişan olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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