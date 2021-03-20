CHP Niğde Milletvekili Gürer, muhtarlarla bir araya geldi
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CHP Niğde Milletvekili Gürer, muhtarlarla bir araya geldi

20.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:38
CHP Niğde Milletvekili Gürer, muhtarlarla bir araya geldi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, muhtarlarla bir araya geldi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, muhtarlarla bir araya geldi.

Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, CHP il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner ile merkez, köy ve belde muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, sorun ve istekleri dinlediğini belirtti.

Köy ve beldelerden gelen muhtarların tarımda yaşanan sorunların neden olduğu olumsuzlukları dile getirdiğini aktaran Gürer, patatesin para etmemesi nedeniyle üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını yerinde gördüğünü bildirdi.

Gürer, tarımın son yılların en kötü dönemini yaşadığını iddia ederek, "Kırsaldan kente göç sürekli artıyor. Köy ve kasaba nüfusları azalıyor. Çiftçilikle uğraşanların sayısı her yıl biraz daha düşüyor. Kırsala dönüşün yolu açılmalıdır. Özellikle tarımda destek ve teşvikler artırılmalı ve genç çiftçi ile kadınlar için özel faydalı olacak düzenlemelere gidilmelidir." ifadelerini kullandı.

Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğuna işaret eden Gürer, muhtarlara belediye meclislerinde söz hakkı tanınması gerektiğini ve iktidar olduklarında muhtarlar birliğini kuracaklarını aktardı.

Niğde Kalesi Çevre Düzenleme Projesi'ne değinen Gürer, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerin varlığının olduğunu muhtarlarımız da ifade etti. Kentsel dönüşüm beton yığını olarak değil çevre düzeni, tarihi yapılar gözardı edilmeden sağlanmalıdır. Bir muhtarımız kentsel dönüşüm sağlanan bazı mahallelerde tarihi camiler ve eserler onarılmamış, cami ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Yüzlerce yapı yıkarak dönüşüm sağlıyorsunuz da bölgede tarihi üç camiyi onarmayı düşünmüyorsunuz. Keza yeşil alanlarda mutlaka önemsenmelidir. Ayrıca her dönüşüm öncesi mutlaka tarih dokusu taranıp kurtarma sağlanmalıdır. Yıkılan tarihi yapılar aslına uygun kurtarılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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