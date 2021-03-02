CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem'den Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in açıklamalarına tepki
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CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem'den Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in açıklamalarına tepki

02.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:22
CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem'den Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in açıklamalarına tepki

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in patatesin sorununu gündeme taşımasıyla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in patatesin sorununu gündeme taşımasıyla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Adem, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel bir gazetede Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in açıklamalarını okuduğunu ve çok üzüldüğünü söyledi.

"Bir memleketin tarım ürünlerinin sorunlarını gündeme getirmek, dile getirmek ne zaman zararlı oldu?" diye soran Adem, şunları kaydetti:

"Sayın Özdemir, sayın milletvekilimiz ve bizlerin 5 aydır yaptığımız açıklamalardan sanki bizler zarar veriyormuşuz, patates fiyatlarını bizim yaptığımız açıklamalar düşürüyormuş gibi beyanatta bulunmuş. Normalde yapılması gereken şuydu, 5 ay önce dedik ki 'sayın iktidar vekilleri, eğer bu patatesin pazarını açmazsanız, ihracat için teşvikler verdirmezseniz bu miktarda üretilen ürünlerin çok fazla para etmeyeceği aşikar ve çiftçinin rezil olacağı gözüküyor.' Biz bunları 5 ay önce gördük ve dile getirmeye başladık. Sizler keşke bizim uyarılarımızı dikkate alıp da önlemini alsaydınız şu an ihracat yapılıyor olsaydı çiftçi bu kadar ağlamazdı, bu kadar zorlanmazdı, borcunu öderdi."

Adem, iktidar ve belediyelerin muhakkak çiftçiyi korumak, büyütmek, desteklemek zorunda olduğuna dikkati çekerek, verilen desteklemelerin kimlere gittiğinin belli olmadığını öne sürdü.

Şimdiye kadar ihracat sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Adem, "Çiftçinin ürünü para etsin ve tüm borcunu ödesin isterdim ama onu yapmadıkları gibi depoda kalmış çürümeye yüz tutmuş bir ay süresi var belki 25 gün sonra depoda bu malları çiftçi dışarıya atmak zorunda kalacak. Şunu yapabilirler, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçiden bu ürünü alıp çiftçiyi desteklesinler. Bu saatten sonra yapılması gereken budur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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