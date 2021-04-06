CHP Niğde İl Başkanı Adem'den güvenlik güçlerinin öncelikli aşılanması önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Niğde İl Başkanı Adem'den güvenlik güçlerinin öncelikli aşılanması önerisi

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
CHP Niğde İl Başkanı Adem'den güvenlik güçlerinin öncelikli aşılanması önerisi

CHP Nİğde İl Başkanı Erhan Adem, aşılamada güvenlik güçlerine öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.

CHP Nİğde İl Başkanı Erhan Adem, aşılamada güvenlik güçlerine öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.

Adem, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 350 bin emniyet personelinden bugüne kadar hiçbirinin aşılanmadığını iddia etti.

Adem, güvenlik güçlerinin aşılanmasına öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlk yapılması gereken şey polislerin emniyet mensubu arkadaşlarımızın aşılanması gerekirdi. Daha sonra jandarma, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri personelinin de aşılanmaları gerekirdi. Ülke gündemini suni gündemlerle oyalamak yerine polis teşkilatındaki arkadaşlarımızı bir an önce aşılayın, görevlerinde düzenlemeler yapın. 15 Temmuz'dan beri bu arkadaşların gecesi gündüzüne karışmıştır. Yapması gereken görevleri dışında ek görevler verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Cahit Özkan Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hadise Dilan Çıtak Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Şenol Güneş İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP Niğde İl Başkanı Adem'den güvenlik güçlerinin öncelikli aşılanması önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:01:31. #1.14#
title