CHP Niğde İl Başkanı Adem'den güvenlik güçlerinin öncelikli aşılanması önerisi

CHP Nİğde İl Başkanı Erhan Adem, aşılamada güvenlik güçlerine öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.

CHP Nİğde İl Başkanı Erhan Adem, aşılamada güvenlik güçlerine öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.

Adem, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 350 bin emniyet personelinden bugüne kadar hiçbirinin aşılanmadığını iddia etti.

Adem, güvenlik güçlerinin aşılanmasına öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlk yapılması gereken şey polislerin emniyet mensubu arkadaşlarımızın aşılanması gerekirdi. Daha sonra jandarma, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri personelinin de aşılanmaları gerekirdi. Ülke gündemini suni gündemlerle oyalamak yerine polis teşkilatındaki arkadaşlarımızı bir an önce aşılayın, görevlerinde düzenlemeler yapın. 15 Temmuz'dan beri bu arkadaşların gecesi gündüzüne karışmıştır. Yapması gereken görevleri dışında ek görevler verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul