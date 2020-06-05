CHP Nasıl Bir Muhalefet Çizgisinde İlerlemeyi Planlıyor? Türkiye'de Perşembe günü sürpriz şekilde Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini kaybetmesinin ardından gözler, ana muhalefet partisi CHP tarafından TBMM'deki yasama çalışmaları başta olmak üzere nasıl bir muhalefet stratejisi izleneceğine çevrildi.

Türkiye'de Perşembe günü sürpriz şekilde Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini kaybetmesinin ardından gözler, ana muhalefet partisi CHP tarafından TBMM'deki yasama çalışmaları başta olmak üzere nasıl bir muhalefet stratejisi izleneceğine çevrildi Kaynak: DailyMotion.com