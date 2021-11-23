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CHP MYK yarın olağanüstü toplanacak

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP MYK yarın olağanüstü toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın olağanüstü toplanacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın olağanüstü toplanacak.

Alınan bilgiye göre, CHP MYK yarın saat 12.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplantı yapacak.

Toplantıda ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

CHP Ekonomi Masası üyelerinin de bu akşam parti genel merkezinde bir toplantı yapacakları bildirildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Gaziantep'e yapacağı ziyaretin iptal edilebileceği de öğrenildi.

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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