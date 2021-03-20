CHP MYK ve PM olağanüstü toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) bugün olağanüstü toplanacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) bugün olağanüstü toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, MYK ve PM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine MYK saat 12.00'de, PM ise 13.00'te parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan