CHP MYK toplantısı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya gelişi Toplantıya katılanların görüntüleri ANKARA - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
11.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:13
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya gelişi
Toplantıya katılanların görüntüleri ANKARA - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Kaynak: AA